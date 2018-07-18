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Москва

Детская больница Святой Ольги в центре Москвы признана памятником культуры

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Архитектурный ансамбль детской больницы имени Святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке в центре Москвы признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщает в среду официальный сайт мэра столицы.

"Памятниками архитектуры стали главный, амбулаторный, служебный и карантинный корпуса больницы. По просьбам горожан в границы территории ансамбля включили парк - он также будет под охраной государства", - говорится в сообщении.

Комплекс зданий конца XIX века общей площадью 3,1 тыс. кв.м расположен около станции метро "Проспект мира" по адресу: Орлово-Давыдовский переулок, дом 2, строения 1-4. Здания больницы строились в два этапа по проектам архитекторов Константина Быковского и Василия Баркова. Первый работал в стиле поздней эклектики, второй - в псевдорусском стиле и стиле неогрек.

"Тот облик зданий, который можно увидеть и сегодня, сформировался окончательно в конце XIX века. Корпуса сохранились практически без изменений до сегодняшнего дня. С момента постройки ансамбль больницы не реставрировался. Уже выдано разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ - специалисты начали изучать особенности больницы", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Статус памятника архитектуры обеспечивает зданиям государственную охрану: объекты запрещается сносить, нельзя нарушать их исторический облик, а ремонтные и реставрационные работы должны согласовываться и проводиться под контролем департамента культурного наследия.

В релизе отмечается, что за последние семь лет охранный статус в столице получили 695 памятников. Из них 370 относятся к выявленным объектам культурного наследия, 325 признаны объектами культурного наследия федерального и регионального значения.

Как сообщалось, в августе 2017 года власти Москвы выставили комплекс зданий больницы на аукцион с начальной ценой 193,7 млн рублей. В апреле 2018 года Емельянов отмечал, что ансамбль больницы отреставрируют в ближайшие три года, а прилегающую территорию благоустроят. "Всеми работами займется новый собственник. Правообладатель должен до конца этого года разработать проект реставрации, а до 2020 года его реализовать. Также до 2021 года предусмотрено благоустройство территории больницы", - говорил он.

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Теги: больница Святой Ольги, Москва
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