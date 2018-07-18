Первые 15 платных туалетов открыли в московском метро

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На станциях столичного метрополитена появились 15 платных туалетов.

"У нас был открытый конкурс. Мы выбрали ряд станций, где большой поток пассажиров и большое количество пересадок. Выиграла компания, она установила такие платные туалетные комплексы", - сообщил на брифинге в среду заммэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов.

Он отметил, что воспользоваться туалетом можно, оплатив его картой "Тройка". "Это услуга платная, так как компания частная, но цена доступная", - добавил он.

Ликсутов также сказал, что если эта услуга будет востребована и удобна для пассажиров, то можно будет увеличить количество таких туалетных комплексов.

В настоящее время туалеты работают на станциях : "Библиотека имени Ленина", "Парк культуры", "Чкаловская", "Проспект Мира".