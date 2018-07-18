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Москва Пенсионная реформа

В Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы

Из-за ЧМ акцию проводить в центре Москвы не разрешили, но даже в гайд-парк на нее, как говорит Сергей Удальцов, пришло около 5 тысяч человек

В Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы
Участники митинга против повышения пенсионного возраста в Сокольниках
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Согласованная акции против изменения пенсионного законодательства проходит в "гайд-парке" в московских Сокольниках, сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"В гайд-парке в Сокольниках начался митинг с требованием не повышать пенсионный возраст. По моим оценкам, здесь собралось около пяти тысяч человек, большое пространство заполнено людьми, люди продолжают подходить", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

По его словам, еще на подходах к "гайд-парку" проходили стихийные шествия, люди скандировали антиправительственные лозунги и лозунги против пенсионной реформы.

"На митинге звучат требования заморозить пенсионную реформу, провести референдум по этому поводу, правительство отправить в отставку", - добавил координатор "Левого фронта".

Он напомнил, что организаторы пытались согласовать акцию в центре города, однако в связи с повышенными мерами безопасности, действующими на период чемпионата мира по футболу, митинг был согласован только в "гайд-парке".

По словам Удальцова, в акции участвуют представители Левого фронта, КПРФ, "Революционной рабочей партии", экологи, анархисты и представители других общественных движений.

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Теги: Москва, Сергей Удальцов
Москва
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