В Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Согласованная акции против изменения пенсионного законодательства проходит в "гайд-парке" в московских Сокольниках, сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"В гайд-парке в Сокольниках начался митинг с требованием не повышать пенсионный возраст. По моим оценкам, здесь собралось около пяти тысяч человек, большое пространство заполнено людьми, люди продолжают подходить", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Сейчас в Москве в гайд-парке "Сокольники" проходит гражданский митинг протеста против повышения пенсионного возраста. Акция проводится накануне рассмотрения скандального законопроекта в Госдуме. Собралось более 5 000 человек pic.twitter.com/7L5f9I83CF — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 18 июля 2018 г.

По его словам, еще на подходах к "гайд-парку" проходили стихийные шествия, люди скандировали антиправительственные лозунги и лозунги против пенсионной реформы.

"На митинге звучат требования заморозить пенсионную реформу, провести референдум по этому поводу, правительство отправить в отставку", - добавил координатор "Левого фронта".

Он напомнил, что организаторы пытались согласовать акцию в центре города, однако в связи с повышенными мерами безопасности, действующими на период чемпионата мира по футболу, митинг был согласован только в "гайд-парке".

По словам Удальцова, в акции участвуют представители Левого фронта, КПРФ, "Революционной рабочей партии", экологи, анархисты и представители других общественных движений.