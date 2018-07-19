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Москва

Цистерна с кислотой разгерметизировалась на МКАД

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В районе МКАД произошла разгерметизация емкости с кислотой. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"19 июля 2018 года в 14 часов 45 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о разгерметизации емкости с кислотой на 88-м км МКАД", - говорится в сообщении.

По предварительной информации МЧС, в цистерне автомобиля, перевозившего предположительно кислоту, произошла незначительная разгерметизация. В настоящее время на месте происшествия работает мобильная лаборатория.

"Информации о пострадавших не поступало", - уточнили в пресс-службе.

МЧС предупреждает автомобилистов о затруднении движения в районе происшествия.

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