Дождь в Москве усилится и будет идти до утра

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде, который будет идти до утра пятницы.

"По прогнозу синоптиков Росгидромета, вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля по городу Москве ожидается очень сильный дождь", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

МЧС рекомендует без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте.

A post shared by АнасТЕЙША (@merry.hippogriff) on Jul 19, 2018 at 10:02am PDT

Между тем, в авиадиспетчерских службах московского авиаузла уточнили, что шторм, обрушившийся на столицу, не спровоцировал проблем в столичных аэропортах.

"Аэропорты работают штатно. Длительных задержек ливень не вызвал, боковой ветер не препятствует взлетам и посадке. Все в пределах нормы. Видимость позволяет взлетать и садиться самолетам в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что московские аэропорты аккредитованы по всепогодной категории.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс. Расписание", в аэропортах задержано 27 рейсов. По девять рейсов задержано в каждом московском аэропорту - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Отмен рейсов нет. В аэропорту "Жуковский" проблем не наблюдается.