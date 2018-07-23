Собака открыла багажный отсек пассажирского самолета при подлете к Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Небольшая собака спровоцировала открытие багажного отсека пассажирского самолета на подлете к Москве, лайнер пришлось экстренно сажать, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Шереметьево".

"На подлете к Москве командир Боинга-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал", - сказал источник.

Наземные службы, направленные к лайнеру после посадки подтвердили открытие багажной створки лайнера.

"При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие", - сказал источник.

Багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе. "Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива", - сказал источник.