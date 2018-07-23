Главные новости
23июляВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 23 июляВ миреПогиб один из раненых при стрельбе в ТоронтоВ миреWP узнала о вложениях российского миллиардера в работу Марии Бутиной
Москва

Собака открыла багажный отсек пассажирского самолета при подлете к Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Небольшая собака спровоцировала открытие багажного отсека пассажирского самолета на подлете к Москве, лайнер пришлось экстренно сажать, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Шереметьево".

"На подлете к Москве командир Боинга-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал", - сказал источник.

Наземные службы, направленные к лайнеру после посадки подтвердили открытие багажной створки лайнера.

"При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие", - сказал источник.

Багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе. "Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива", - сказал источник.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Шереметьево
Москва
В Москву на смену дождям придет жараВ Москву на смену дождям придет жара
Как сообщили метеорологи, такая погода ожидается к 26 июля, однако в начале недели зонты оставлять дома не стоитПодробнее
 Суд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэрыСуд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэры
Ему ранее было отказано, так как Гудков не предоставил 110 необходимых подписей муниципальных депутатовПодробнее
 В Сокольниках начался митинг против пенсионной реформыВ Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы
Из-за ЧМ акцию проводить в центре Москвы не разрешилиПодробнее
 Москва заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублейМосква заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублей
Таким образом, более чем наполовину окупилась реконструкция стадиона "Лужники", стоившая 25 млрд рублейПодробнее
Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018
Вероника Никульшина частично признала винуПодробнее
 При взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человекПри взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человек
Ранее сообщалось о пожаре в автосервисе по тому же адресуПодробнее
 Прокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакамПрокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам
Грант казаки получили на помощь московским бездомным и на охрану порядка 5 мая не привлекались, говорится в ответе надзорного ведомстваПодробнее
 Выбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полициюВыбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полицию
Из-за выходки трех девушек и одного молодого человека пришлось приостановить матчПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 23 июляВ миреПогиб один из раненых при стрельбе в ТоронтоВ миреWP узнала о вложениях российского миллиардера в работу Марии БутинойВ РоссииРоссия приступила к созданию ракеты "Союз-5"СпортМесут Озил ушел из сборной Германии после встречи с ЭрдоганомВ РоссииДмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в "Роскосмосе"

СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров

СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроровИх подозревают в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности за события 1991 года Подробнее

Российские речники попросили Минтранс о льготах из-за роста цен на топливо

В Японии зафиксировали самую жаркую температуру за всю историю наблюдений

ФСБ ликвидировала канал поставок огнестрельного оружия из стран ЕС

Погиб один из раненых при стрельбе в Торонто

Погиб один из раненых при стрельбе в ТоронтоПострадавший в результате инцидента ребенок находится в критическом состоянии Подробнее

Трамп посоветовал президенту Ирана не угрожать США

G20 предупредила о нарастающих рисках из-за напряженности в сфере торговли

Компенсации российским клубам за участие их футболистов в ЧМ оценили в $10 млн

Компенсации российским клубам за участие их футболистов в ЧМ оценили в $10 млнОкончательные суммы будут зависеть от того, согласятся ли клубы принять эти деньги от ФИФА Подробнее

Акции "РусАла" выросли на 12% после слов Мнучина о возможном снятии санкций

Нефть немного подешевела на фоне жесткой риторики США и Ирана

Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Буэнос-Айресе

Помпео пообещал продолжить давление для прекращения экспорта иранской нефти

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru