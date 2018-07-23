Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады до 2,5 лет

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минимальный возраст приема детей в столичные дошкольные образовательные учреждения будет снижен с двух лет восьми месяцев до двух с половиной лет, заявил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин.

"С каждым годом стараемся снижать предельный возраст: сначала было 3 года, потом 2,8. Тем не менее, постоянно задают вопросы, когда ещё снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни, это очень важно для москвичей. Мы в этом году приняли важное решение и снизим возраст приема до 2,5 лет. И так будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст", - сказал Собянин в понедельник на встрече с избирателями - сотрудниками Московского эндокринного завода.По его словам, это позволит большому количеству мам раньше вернуться к работе и активному образу жизни.

Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в детские сады ходили 280 тыс. детей. "Это казалось большой цифрой, рекордной для того времени. Тогда казалось, что проблема решена. Оказалось, что это не так. Буквально за несколько лет мы вырастили количество детей, которые входят в детские сады, до 420 тыс. Это позволило решить проблемы, мы сняли очередь для детей от трёх лет", - рассказал он.

Собянин добавил, что программа строительства новых детских садов в столице будет продолжена.