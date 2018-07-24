Москва

Транспортные льготы с августа получат вдвое больше жителей Подмосковья

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Право на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в Московской области с 1 августа получат почти в два раза больше человек, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

"Сегодня право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения имеют 1,3 млн человек - это федеральные и региональные льготники. (...) А с 1 августа 2018 года это право будет предоставлено еще почти 1,2 млн человек", - сказала Фаевская на заседании правительства Московской области.

В основном, это пенсионеры без льготного статуса: их около 950 тыс. человек, отметила министр. Помимо них, право бесплатного проезда получат почетные доноры СССР, России и Москвы; родители и другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования - до 23 лет; один из родителей в многодетной семье; один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет; а также приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

Еще 1,4 млн человек (жителей Подмосковья от 60 лет и старше) будут наделены правом бесплатного проезда на наземном транспорте и в метро Москвы с 1 сентября, добавила Фаевская.

По ее словам, такое право уже имеют около 800 тыс. человек, проживающих на территории Московской области.

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