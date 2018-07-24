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Бастрыкин уволил следователя за игнорирование заявления о насилии против ребенка

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил руководителя одного из московских следственных отделов и его подчиненного за непринятие мер по заявлению о сексуальном насилии против ребенка. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Бастрыкин по результатам проведенной служебной проверки принял решение уволить следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве, который должным образом не рассмотрел заявление родителей ребенка и не принял мер к задержанию подозреваемого, располагая оперативными сведениями о его личности", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, аналогичное кадровое решение принято в отношении его непосредственного руководителя (главы Гагаринского отдела), "не обеспечившего должного контроля за исполнением подчиненными своих обязанностей".

Петренко отметила, что ранее в это подразделение СК поступило заявление о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней жительницы столицы, совершенном весной этого года.

"Глава ведомства потребовал от руководства ГСУ СК по Москве регулярно информировать его о ходе расследования этого уголовного дела. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сказала она.

По словам Петренко, проверка в отношении уже бывших сотрудников столичного главка продолжается.

"По указанию председателя СК помимо соответствия должностным обязанностям их действия (или бездействие) будут проверены на соответствие нормам действующего законодательства в рамках доследственной проверки. Ее результаты также будут доложены Бастрыкину в кратчайшие сроки", - сказала представитель СК.

Статья 132 УК РФ предусматривает наказание в виде максимально возможного срока лишения свободы - до 20 лет.

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