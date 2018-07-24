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На двух улицах в центре Москвы изменили схему движения из-за работ по благоустройству

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Схема движения транспорта временно изменена в Архангельском и Потаповском переулках в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы во вторник.

"В связи с работами по благоустройству в Басманном районе введена временная схема движения на 2 улицах. С сегодняшнего дня Архангельский и Потаповский переулки стали двусторонними", - сообщили в пресс-службе "Интерфаксу".

По словам собеседника агентства, это позволит облегчить движение в районе на период строительных работ. Кроме того, на указанных улицах ограничена парковка, добавили в ЦОДД.

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