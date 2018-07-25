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Москва

Движение в центре Москвы в пятницу ограничат на время финала ралли "Шелковый путь"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В связи с проведением международного ралли "Шелковый путь" 27 июля в центре столицы будет ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.

С 15:30 пятницы будет перекрыто движение транспорта на Ильинке от Рыбного переулка до Красной площади, а с 16:00 будет закрыт Васильевский спуск.

"Ограничения будут сняты в 23:00", - добавили в ЦОДД.

Гонка "Шелковый путь 2018" разделена на две части: российскую и китайскую. Российская часть ралли-рейда проходит по маршруту Астрахань-Москва. Финиш состоится 27 июля на Красной площади. Китайская часть гонки пройдет в сентябре.

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Теги: Москва, Шелковый путь
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