Движение в центре Москвы ограничат в субботу

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения движения транспорта будут введены в центральной части российской столицы 28 июля из-за празднования Дня крещения Руси на Боровицкой площади, сообщает портал московской мэрии.

С 07:00 до 13:00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади, говорится в сообщении.

С 08:00 до 13:00 нельзя будет проехать по улице Волхонке на участке от улицы Ленивка до Боровицкой площади.

С 11:30 до 13:00 ограничат проезд по Большому Каменному мосту и улице Знаменка.

Кроме того, с 08:00 до 11:30 будет перекрыта крайняя правая полоса на участке Боровицкой площади от улицы Знаменки до Большого Каменного моста, уточняют в мэрии.