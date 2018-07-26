Южный дублер Кутузовского проспекта пообещали достроить в 2020 году

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Создание Южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства в четверг.

"Все строительно-монтажные работы на Южном дублере Кутузовского проспекта будут завершены в 2020 году. В настоящее время мы приступили к работам первого и второго этапов", - отметил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на первом этапе планируется построить более 6 км дорог и более десятка дорожных сооружений, в том числе эстакады основного хода на пересечении дублера и Минской улицы, два моста через Сетунь, два подземных перехода и более 1,5 км шумозащитных экранов.

На втором этапе строители проложат 6,3 км дорог, устроят два подземных перехода и два путепровода: на пересечении дублера и съезда на Поклонную улицу и путепровод через Киевское направление МЖД.

Ранее Бочкарев в интервью "Российской газете" сообщал, что Южный дублер Кутузовского проспекта планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году.

Дорога пройдет по территории промзоны "Очаково", вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово. Изначально к строительству трассы планировалось привлечь инвесторов, однако впоследствии было решено возводить ее за счет города.

Также ранее сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Он пройдет от "Москва-Сити" до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены въезды-выезды в самом "Сити" и на пересечении с улицей Барклая. В целом дорога протяженностью 11 км станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра. Проезд по дублеру будет платным.