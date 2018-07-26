Задержанный в Москве мужчина признался в двойном убийстве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в совершенном год назад двойном убийстве на юге Москвы признал вину, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"24 июля по подозрению в совершении двойного убийства в ночь с 6 на 7 июня 2017 года был задержан 26-летний мужчина. В ходе допроса мужчина признал свою вину полностью", - сказала Иванова.

По ее словам, во время распития спиртного в квартире дома в районе Бирюлево Восточное между тремя мужчина произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый убил ножом владельца квартиры и его соседа, а после скрылся.

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - сказала Иванова.