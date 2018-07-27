Полицейских спецбатальона ГИБДД в Москве заподозрили в хищении

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Трое сотрудников спецбатальона ДПС ГИБДД подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ М России, ГУСБ МВД России и УСБ ГУ МВД России по г. Москве установлен факт противоправной деятельности трех сотрудников 8 специального батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве. Полицейские подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств гражданина", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в МВД, виновные полицейские будут уволены из органов внутренних дел И понесут наказание, установленное действующим законодательством, их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.