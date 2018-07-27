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Москва

Сенаторы, депутаты и адвокаты получат доступ к системе видеонаблюдения Москвы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, Мосгордумы, а также местные депутаты и адвокаты получат доступ к Единому центру хранения и обработки данных (ЕЦХД), где хранятся записи системы видеонаблюдения Москвы. Соответствующий проект постановления правительства Москвы подготовлен столичным департаментом информационных технологий.

В соответствии с документом, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, Мосгордумы, советов депутатов муниципальных образований города Москвы и адвокаты смогут получить доступ к ЕЦХД "в отношении конкретного объекта" на основании письменного запроса "в целях осуществления ими своих функций и полномочий".

В настоящее время такое право предоставлено федеральным и городским органам власти, органам местного самоуправления и подведомственным им организациям.

К объектам видеонаблюдения в Москве, к которым парламентарии и адвокаты смогут получить доступ, относятся дворы, территории мест массового пребывания людей, территории, на которых располагаются объекты инфраструктуры, лесопарковые зоны, улично-дорожная сеть и ее объекты, помещения для голосований при организации и проведении выборов и иные территории.

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