МГУ проведет прямую трансляцию "кровавого" затмения Луны

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Через несколько часов Государственный астрономический институт им. Штернберга (ГАИШ) МГУ им. М.В.Ломоносова запустит прямую трансляцию уникального затмения Луны на фоне Великого противостояния Марса.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МГУ, трансляция будет вестись в YouTube на официальном канале ГАИШ (Sternberg Astronomical Institute MSU). Старт - в 20:00. Зрителям покажут явление с Плато Шатжатмаз - наблюдательной площадки Кавказской горной обсерватории МГУ. В случае облачной погоды трансляция будет вестись с резервной площадки.

"Затмение станет самым длительным в XXI веке. Уникальность события заключается в совпадении лунного затмения и Великого противостояния Марса. На 4 часа кроваво-красная Луна повиснет над Землей, а чуть ниже расположится не менее багровый Марс. При этом Марс приблизится к нам и будет выглядеть в пять раз больше обычного. Так близко Марс подлетал к нам в последний раз в августе 2003 года", - отметили в МГУ.

Затмение начнется в 21:24 мск. Луна полностью войдет в тень земли в 22:30, яркость сильно уменьшится и цвет изменится на красный. Все это время рядом, под Луной, будет необычайно яркий Марс.

Тем, кто захочет понаблюдать затмение вживую, нужно заранее найти место с хорошим обзором на юг - Луна и Марс будут невысоко над горизонтом. В ГАИШ рекомендуют взять с собой бинокль: в него можно будет хорошо рассмотреть и планету, и спутник Земли.

В Москве вечером в пятницу прогнозируется переменная облачность, есть невысокая вероятность осадков.