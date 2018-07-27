"Выделенки" на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской в эти выходные будут работать

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Выделенные полосы для общественного транспорта на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в выходные, 28 и 29 июля, сообщила в пятницу пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"В связи с закрытием участка Филевской линии метрополитена от станции "Киевская" до станции "Кунцево" и закрытием станций "Студенческая", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Фили", "Кутузовская" для выполнения работ по реконструкции будут работать компенсационные автобусы маршрута КМ1 и КМ2", - сообщили в пресс-службе "Интерфаксу".

По словам собеседника агентства, для организации приоритета передвижения общественного транспорта выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в выходные дни, 28 и 29 июля.

"ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта", - сказали в ведомстве.