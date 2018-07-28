Несколько центральных улиц Москвы будет перекрыто в субботу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Проведение трех публичных мероприятий в субботу потребует перекрытия движения по ряду улиц в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы.

Так, в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Крещения Руси, 28 июля с 07:00 перекроют движение на Манежной улице от Кремлевской набережной до Боровицкой площади, с 08:00 на улице Волхонка от Ленивки до Боровицкой площади, а с 11:30 - Большой Каменный мост и улицу Знаменка. Эти ограничения будут сняты к 13:00.

Кроме того, с 08:00 до 11:30 ограничат движение по крайней правой полосе Боровицкой площади в направлении Большого Каменного моста.

Из-за проведения митинга КПРФ против изменений пенсионного законодательства с 11:00 до 15:00 перекроют движение на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой между Садовым кольцом и Каланчевской улицей.

Помимо этого, в связи с проведением Ночного забега с 21:30 субботы до 00:30 воскресенья перекроют движение по улице Лужники от одноименного стадиона до Лужнецкой набережной; с 21:45 до 00:15 - Лужнецкую набережную от улицы Лужники до Новоандреевского моста, с 22:00 до 00:15 - Фрунзенскую набережную и с 22:10 до 23:55 - Пречистенскую набережную от Крымского моста до Патриаршего.