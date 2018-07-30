Москва

На востоке Москвы ночью обокрали храм

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные в ночь на понедельник обокрали храм Пророка Илии в московском районе Черкизово.

Воры спилили на одном из окон решетки, выбили окно и проникли внутрь. Украдены украшения с трех образов - иконы Казанской Божией Матери, иконы Божией Матери "Нечаянная радость" и иконы Матроны Московской, рассказали "Интерфаксу" в приходе.

Кроме того, злоумышленники взломали два ящика для пожертвований.

В настоящее время на месте преступления работают криминалисты. "По траектории движения воров можно сделать вывод, что они очень спешили", - заметил собеседник агентства.

Кража произошла в преддверии праздника Илии Пророка, к которому готовился весь приход.

До революции в храме Пророка Илии в Черкизове располагалась резиденция московских митрополитов, церковь не закрывалась даже в годы советской власти, в настоящее время ей возвращен статус архиерейской резиденции. Настоятелем церкви является заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов)

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