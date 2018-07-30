Список памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готики

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Доходный дом купцов Бурениных на Нижней Красносельской улице в центре Москвы признан объектом культурного наследия, сообщает в понедельник официальный сайт мэрии.

Здание было построено в 1915 году по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского - одного из авторов первой застройки ВДНХ.

"За более чем 100 лет не изменились ни архитектурное оформление его фасадов, ни планировка этажей. Даже сохранился световой фонарь над парадной лестницей дома. Облик дома определяют два симметричных эркера. Это архитектурное решение характерно для неоклассицизма. Некоторые декоративные элементы фасада выполнены в редком для Москвы романо-готическом стиле. Например, подъезд украшает геральдическая композиция со львами", - пояснил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

При этом, отмечается в сообщении, декоративные элементы интерьеров были утрачены практически полностью. Остались только фрагменты декора потолка и вестибюля, деревянного тамбура и метлахская плитка лестничных площадок.

Доходный дом проектировался для жильцов с высоким достатком. До конца 2000-х годов здание было жилым, однако впоследствии квартиры расселили, а помещения несколько лет пустовали.

После получения статуса памятника архитектуры здание взято под охрану государства. Ремонт и реставрация в нем могут проводиться только по согласованию с Мосгорнаследием и под его контролем. Запрещается сносить и нарушать исторический облик особняка.