"Мосгаз" опроверг сообщения о взрыве газа в квартире на востоке Москвы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В "Мосгазе" не подтвердили информацию о взрыве газа в квартире на востоке Москвы.

Заявка о пожаре по адресу: улица Красный Казанец, дом 1 корпус 2 поступила в Центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" в 10:15 в понедельник. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что после обследования квартиры обнаружилось, что ее владелец самовольно произвел откручивание гибкой газовой подводки.

"В результате чего произошла вспышка без возгорания. Пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

В "Мосгазе" напомнили, что самостоятельное производство работ на бытовых газовых приборах не допускается.

Ранее некоторые СМИ сообщили о взрыве газа в квартире на востоке Москвы.