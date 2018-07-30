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Москва

Повышенное содержание формальдегида зафиксировали в столичных Печатниках

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Росгидромета зафиксировали повышенное содержание формальдегида на юго-востоке Москвы в минувшие сутки.

"За прошедшие сутки в городе Москве степень загрязнения атмосферного воздуха была низкая. Однако в дневные часы 29 июля в районе Печатники (ЮВАО) максимальная разовая концентрация формальдегида достигала 1,3 ПДК", - говорится в пресс-релизе Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В ближайшие сутки до вторника метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое. "Ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха", - отметили в Росгидромете.

В целом степень загрязнения воздуха в столице оценивается как низкая.

В минувшую пятницу сообщалось о более чем полуторакратном превышении санитарных норм содержания формальдегида на юге Москвы в районе Нагорный (1,6 ПДК) и почти полуторократном - в центре столицы (Мещанский район, 1,4 ПДК). В других районах отмечались концентрации этого вещества в диапазоне от 0,4 ПДК до верхней границы нормы (1,0 ПДК). Прогноз рассеивания был неблагоприятный в связи с солнечной активностью.

В настоящий момент, согласно данным на сайте Гидрометцентра, Москва оказалась под влиянием антициклона с центром в районе Великого Устюга. До конца рабочей недели будет стоять жаркая (под +30) и ясная погода без осадков.

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Теги: Росгидромет, Москва
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