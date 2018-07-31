Москва

У московского студента украли в фитнес-центре ценности на 5,5 млн рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Деньги и драгоценности на общую сумму более 5,5 млн рублей похитили у студента-второкурсника в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"21 июля в ОМВД от гражданина 1998 года рождения, студента второго курса, поступило сообщение о краже по адресу: проспект Вернадского, дом 101",- сказали в пресс-службе.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в раздевалке фитнес-центра неизвестный открыл шкафчик и украл принадлежащие потерпевшему ювелирные изделия, $3 тыс. и скрылся.

Материальный ущерб составил около 5 млн 570 тыс. 440 рублей, сообщили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
Петра Верзилова задержали сразу после отбытия 15 суток арестаПетра Верзилова задержали сразу после отбытия 15 суток ареста
Он отбывал наказание за акцию Pussy Riot во время финала чемпионата мира в "Лужниках"Подробнее
 Напавший на полицейского у посольства Словакии арестованНапавший на полицейского у посольства Словакии арестован
17-летнему подростку предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органовПодробнее
 Список памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готикиСписок памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готики
За более чем 100 лет не изменились ни архитектурное оформление его фасадов, ни планировка этажейПодробнее
 Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человекМитинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человек
Накануне на аналогичной акции в столице насчитали шесть с половиной тысяч участниковПодробнее
Перед дождем температура в Москве достигла максимума с начала годаПеред дождем температура в Москве достигла максимума с начала года
Из-за непогоды отменили концерт британской группы GorillazПодробнее
 Число пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20Число пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20
Ранее сообщалось о 16 пострадавшихПодробнее
 Полиция сообщила о 12 пострадавших в ДТП с автобусом в ПодмосковьеПолиция сообщила о 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье
По данным источника "Интерфакса", ранения получили 16 человекПодробнее
 Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался уроженцем ЧечниНапавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался уроженцем Чечни
Сотрудник полиции после нападения, произошедшего накануне, находится в больнице, по данным источника "Интерфакса", он получил не менее семи ножевых раненийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 июля7 фото
30 июля
Фотохроника 30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРВ миреРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуВ миреЭксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранскиеВ миреБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииВ миреВ США пройдет суд по делу о махинациях МанафортаВ РоссииСчетная палата предложила сделать ежегодными плановые проверки свалок

ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым

Банк Японии оставил неизменным курс денежно-кредитной политики

Вертолет эвакуировал пострадавших от камнепада на леднике в Киргизии

Данные военнослужащих-преступников занесут в базу данных

Электронный банк данных поможет военной полиции быстро установить прошлое военнослужащего Подробнее

На Урале временно закрыли оздоровительный лагерь, где детей кормили фаст-фудом

Прокуратура уточнила размер взятки, полученной главой томского МЧС Бегуном

У московского студента украли в фитнес-центре ценности на 5,5 млн рублей

Нефть Brent подешевела до $74,6 за баррель

Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ

Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ Подробнее

Тела четырех убитых обнаружили в апартаментах в Нью-Йорке

В Дагестане арестован брат задержанного главного медсоцэксперта республики

Четверо туристов из РФ пострадали при камнепаде на леднике в Киргизии

Древнейшая в мире акула впервые отложила яйца в неволе

Что случилось этой ночью: вторник, 31 июля

Подозрительные ракеты в Йемене и КНДР; посольство РФ в Египте подготовится к переезду; в Пакистане спасли российского альпиниста Подробнее

ИГ взяло на себя ответственность за наезд на туристов в Таджикистане

В Пакистане спасли альпиниста из Санкт-Петербурга

Александр Гуков несколько дней был заблокирован на склоне горы Латок-1 Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru