У московского студента украли в фитнес-центре ценности на 5,5 млн рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Деньги и драгоценности на общую сумму более 5,5 млн рублей похитили у студента-второкурсника в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"21 июля в ОМВД от гражданина 1998 года рождения, студента второго курса, поступило сообщение о краже по адресу: проспект Вернадского, дом 101",- сказали в пресс-службе.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в раздевалке фитнес-центра неизвестный открыл шкафчик и украл принадлежащие потерпевшему ювелирные изделия, $3 тыс. и скрылся.

Материальный ущерб составил около 5 млн 570 тыс. 440 рублей, сообщили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.