Планировавший теракт в московском регионе в 2017 году участник ИГ проведет в колонии 15 лет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Участник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Муродбек Кодиров, планировавший теракт 1 сентября 2017 года в местах массового скопления людей в Московском регионе, отсидит 15 лет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу приговор Московского окружного военного суда от 21 мая 2018 года по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения УФСБ России по Москве и Московской области", - говорится в поступившем во вторник в "Интерфакс" сообщении пресс-службы УФСБ.

Суд признал Кодирова виновным, в том числе, по статьям о теракте и организации деятельности террористической организации, и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В ходе предварительного следствия было установлено, что являясь участником ИГ, Кодиров планировал совершение теракта в местах массового скопления людей на территории Московского региона 1 сентября 2017 года. В ходе проведенных обысков по месту его проживания было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его сборки, сообщает пресс-служба.