Надземный переход обрушился на Ярославском шоссе в районе Пушкино и перекрыл движение

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино заблокировано в обе стороны из-за обрушения надземного пешеходного перехода, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
"Сегодня в 10:15 в Пушкинском районе на 31 км автодороги М-8 "Холмогоры" водитель грузового автомобиля "Вольво" совершил наезд на балку надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло его обрушение на проезжую часть", - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По словам собеседника агентства, сейчас на месте ведутся работы по устранению последствий происшествия.
"Осуществить объезд возможно по Осташковскому шоссе, а так же по улично-дорожной сети городских округов Королев, Пушкино и Ивантеевка", - добавили в ГИБДД.
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщают, что объезд организован через городские округа Пушкино и Мытищи.
Друзья, чей путь пролегает через Ярославское шоссе, не суйтесь туда. Упал пешеходный мост и перекрыл дорогу в обе стороны. pic.twitter.com/4Rte84K4qv— Сергей Бус (@m9snoi) July 31, 2018
Ранее в региональном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что авария произошла на 33-м километре Ярославского шоссе в городе Пушкино. "Самосвал протаранил опору наземного пешеходного перехода", - сказали в ведомстве. В МЧС уточнили, что в результате инцидента есть пострадавшие.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что кабина самосвала полностью разрушена, водитель получил тяжелые травмы.
На Ярославском шоссе из-за аварии образовалась большая пробка. По данным Яндекса, время проезда составляет более полутора часов.
⛔️Движение транспорта полностью перекрыто на 31-м км Ярославского шоссе в Пушкино из-за обрушения надземного перехода в результате наезда грузовой автомашины, у которой самопроизвольно произошло поднятие кузова. В настоящий момент движение в обе стороны на участке Ярославского шоссе полностью перекрыто. Объезд организован через г.о Пушкино и Мытищи. ❗️МТДИ МО призывает автомобилистов пользоваться объездными путями. По информации ФКУ "Центравтомагистраль", в настоящее время на место направлены специалисты для ликвидации последствий обрушения, в ближайшее время начнутся работы по демонтажу разделительных ограждений для организации разворотов на участке трассы в оба направления. Кроме того, на 22-м и 54-м километрах Ярославского шоссе выставлены экипажи ФКУ "Центравтомагистраль", информирующие дальнобойщиков на 15 канале СВ диапазона о выборе путей объезда или стоянки. #Ярославскоешоссе #пешеходныймост