Надземный переход обрушился на Ярославском шоссе в районе Пушкино и перекрыл движение

​⛔️Движение транспорта полностью перекрыто на 31-м км Ярославского шоссе в Пушкино из-за обрушения надземного перехода в результате наезда грузовой автомашины, у которой самопроизвольно произошло поднятие кузова. В настоящий момент движение в обе стороны на участке Ярославского шоссе полностью перекрыто. Объезд организован через г.о Пушкино и Мытищи. ❗️МТДИ МО призывает автомобилистов пользоваться объездными путями. По информации ФКУ "Центравтомагистраль", в настоящее время на место направлены специалисты для ликвидации последствий обрушения, в ближайшее время начнутся работы по демонтажу разделительных ограждений для организации разворотов на участке трассы в оба направления. Кроме того, на 22-м и 54-м километрах Ярославского шоссе выставлены экипажи ФКУ "Центравтомагистраль", информирующие дальнобойщиков на 15 канале СВ диапазона о выборе путей объезда или стоянки. #Ярославскоешоссе #пешеходныймост

