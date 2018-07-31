Надземный переход обрушился на Ярославском шоссе в районе Пушкино и перекрыл движение

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино заблокировано в обе стороны из-за обрушения надземного пешеходного перехода, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 10:15 в Пушкинском районе на 31 км автодороги М-8 "Холмогоры" водитель грузового автомобиля "Вольво" совершил наезд на балку надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло его обрушение на проезжую часть", - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По словам собеседника агентства, сейчас на месте ведутся работы по устранению последствий происшествия.

"Осуществить объезд возможно по Осташковскому шоссе, а так же по улично-дорожной сети городских округов Королев, Пушкино и Ивантеевка", - добавили в ГИБДД.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщают, что объезд организован через городские округа Пушкино и Мытищи.

Друзья, чей путь пролегает через Ярославское шоссе, не суйтесь туда. Упал пешеходный мост и перекрыл дорогу в обе стороны. pic.twitter.com/4Rte84K4qv — Сергей Бус (@m9snoi) July 31, 2018

Ранее в региональном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что авария произошла на 33-м километре Ярославского шоссе в городе Пушкино. "Самосвал протаранил опору наземного пешеходного перехода", - сказали в ведомстве. В МЧС уточнили, что в результате инцидента есть пострадавшие.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что кабина самосвала полностью разрушена, водитель получил тяжелые травмы.

На Ярославском шоссе из-за аварии образовалась большая пробка. По данным Яндекса, время проезда составляет более полутора часов.