"Домодедово" снова получило анонимное письмо с угрозами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные вновь шантажируют "Домодедово" угрозами удаленного вмешательства в работу навигационных систем, сообщил источник в службах аэропорта.

"Злоумышленники вновь направили в адрес аэропорта письмо с угрозами удаленно вмешаться в управление воздушным движением. Они требуют от аэропорта выкуп в биткойнах", - сказал источник во вторник "Интерфаксу".

По его словам, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля. "Это касается как безопасности на входных группах, аэровокзале, так и дополнительных мер внутри аэропортовых служб. В частности, усиленные меры контроля доступа, а также усилена защита внешних и внутренних компьютерных сетей", - сказал источник.

В свою очередь, в пресс-службе "Домодедово" заверили, что угрозы безопасности пассажиров и работе аэропорта нет.

"При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. Угрозы работе аэропорта нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

На минувшей неделе на электронную почту контакт-центра аэропорта уже поступало электронное письмо с угрозами удаленно вмешаться в работу навигационной аппаратуры аэропорта.