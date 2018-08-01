В Москве обокрали квартиру музыканта группы "Би-2"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные обокрали квартиру известного певца Лёвы Би-2, сумма ущерба превышает 70 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в среду.

"В минувший вторник в правоохранительные органы столицы поступило сообщение о том, что во вторник неизвестные вскрыли дверь квартиры Игоря Бортника, также известного, как Лёва Би-2", - сказал собеседник агентства.

По его словам, грабителям удалось скрыться до приезда охраны, ведется их поиск. "Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей", - добавил источник.

Он сообщил, что по подозрению в совершении данного преступления разыскиваются четверо мужчин.

Возбуждено уголовное дело о краже.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.