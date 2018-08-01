Суд Москвы осудил женщину, продавшую дочь в сексуальное рабство

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Жительница Челябинска осуждена в Москве на 3,5 года лишения свободы за продажу своей малолетней дочки в сексуальное рабство, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"Люблинский районный суд Москвы признал 26-летнюю уроженку города Челябинск виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Подсудимая в январе 2018 года осуществила продажу малолетней дочки лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами", - говорится в сообщении.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Личные данные осужденной и возраст ее дочери не уточняются.