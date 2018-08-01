Многоквартирный дом загорелся в Домодедове

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В многоквартирном доме в подмосковном Домодедове начался сильный пожар: горят чердаки и крыша здания.
"Горит трехподъездный многоэтажный дом на Каширском шоссе в Домодедово. Возгорание произошло на одном из чердаков, затем огонь перекинулся выше и охватил всю кровлю здания. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС, отметив, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Из горящего здания эвакуированы 30 жильцов, спасательные работы продолжаются.
Информация о пострадавших не поступала.