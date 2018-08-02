Москва

В центре Москвы ограничат движение в связи с празднованием Дня ВДВ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы в четверг будет ограничено в связи с празднованием Дня ВДВ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"2 августа с 06:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади", - сказал сотрудник пресс-службы.

Госавтоинспекция столицы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, добавили в пресс-службе.

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Теги: Москва, ВДВ

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