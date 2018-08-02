В четверг в Москве воздух прогреется до 32 градусов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) выпустила предупреждение для москвичей об аномальной жаре днем в четверг.

"По данным Росгидромета, днем 2 августа в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...32 градуса", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Москва находится в зоне влияния антициклона, изменение ситуации ожидается к субботе с приближением циклона с северо-запада - пройдут осадки.