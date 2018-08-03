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Москва

Превышений ПДК вредных веществ возле полигона "Ядрово" не зафиксировали

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ на мусорном полигоне "Ядрово" под Волоколамском, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Инспекторы обследовали территорию и отобрали пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружено, в том числе по метану, метилмеркаптану, аммиаку и сероводороду", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что Росприроднадзор продолжит контролировать ситуацию на полигоне.

Ранее во Всероссийском обществе охраны природы также сообщили, что на "Ядрово" превышений ПДК вредных веществ нет.

"В рамках волонтерского экопоста с газоанализатором находимся на воротах, совместно с местными активистами замеряем данные по основным газам. Превышения ПДК не обнаружено", - сказал заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов журналистам.

Он отметил, что находится на полигоне с 6 утра. "Пленка вся целая, герметичность проверили", - добавил Расулмухамедов.

Ранее в пятницу Росгидромет сообщил, что третий день подряд на фоне аномальной жары в Москве фиксируются повышенные концентрации формальдегида в атмосферном воздухе.

Накануне сообщалось, что Росприроднадзор проверит мусорный полигон "Ядрово" из-за сообщений о возможном образовании под его куполом свалочного газа.

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Теги: Ядрово, Волоколамск
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