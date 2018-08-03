"Девушку с веслом" распечатали на 3D-принтере к юбилею Парка Горького

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Трехмерную модель скульптуры "Девушка с веслом" распечатали на 3D-принтере к 90-летию Парка Горького.

"Изначально предполагалось, что ее высота составит 170-180 сантиметров, но в ходе подготовки решили воссоздать ее в натуральную величину - четыре метра", - говорится в сообщении парка.

На распечатку скульптуры ушло около четырех недель. Макет "Девушки с веслом" был разбит на 30-сантиметровые фрагменты, которые потом соединялись в готовый арт-объект. Скульптуры украсили цитаты современных писателей, росписью занимался художник Покрас Лампас.

Первая "Девушка с веслом" высотой 8 метров была создана в 1935 году, вскоре ее заменила новая скульптура, на четыре метра меньше. До наших дней оригинал не сохранился.