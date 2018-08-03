Вестибюли станций "Третьяковская" и "Люблино" метро Москвы закроют на выходные

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вестибюли двух станций Московского метрополитена "Третьяковская" и "Люблино" будут закрыты в субботу и в воскресенье из-за ремонта в пассажирской зоне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

С 22:00 пятницы для пассажиров закроют южный вестибюль станции "Люблино", вход и выход возможен через северный вестибюль. Кроме того, с открытием метрополитена 4 августа будет закрыт вестибюль станции "Третьяковская", на которую можно будет попасть через "Новокузнецкую".

В обычном режиме вестибюли этих станций заработают в понедельник с начала работы метро в 5:30, добавили в пресс-службе.