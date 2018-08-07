Московские "Макдоналдсы" оштрафовали на 5,5 млн рублей за санитарные нарушения

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В ходе плановых выездных проверок 44 ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в 2018 году выявлены нарушения как требований технических регламентов, так и санитарных норм. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"По результатам проверок ЗАО "Москва-Макдоналдс" на виновных лиц, в том числе юрлицо, вынесено 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму более 5,5 млн рублей. При этом за нарушения рестораны не закрывались", - рассказали в ведомстве.

Основными нарушениями стали неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание производственных, складских помещений; несоответствие санитарным требованиям системы вентиляции ресторанов; несоблюдение поточности технологических процессов; отсутствие бактерицидных ламп на участках формирования готовых блюд; реализация продукции с нарушением температурного режима хранения, с неполной маркировкой и с нарушением товарного соседства; не принятие необходимых мер по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых; а также ряд других.

В ходе проверок 401 образец пищевых продуктов был проверен на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, из них 18 образцов не отвечали требованиям нормативных документов: 15 образцов - по микробиологическим показателям, 3 образца - по физико-химическим показателям.

Между тем, по результатам проверок московских ресторанов "Макдоналдс" в 2014 году за различные санитарные нарушения закрывались несколько заведений сети, в том числе первый "Макдоналдс" в СССР на Пушкинской площади.