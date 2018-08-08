Стадион "Динамо" откроют в Москве до конца 2018 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Реконструкция стадиона "Динамо" в столице завершится до конца года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Москва - уникальный город. Здесь уже открыты четыре стадиона, способные принимать матчи международного уровня - "Лужники", "Спартак", "ЦСКА" и "Локомотив". До конца года откроется еще и арена "Динамо". Редкий город может похвалиться таким количеством стадионов международного класса", - заявил Хуснуллин.

По словам главы столичного стройкомплекса, немаловажным является и то, что почти вокруг всех стадионов формируются полноценные спортивные кластеры. "Около стадиона "Спартака" в Тушино складывается настоящий спортивный городок, активно развивается территория олимпийского комплекса в Лужниках, есть такая площадка около "Локомотива" в Черкизове. Появится спортивный парк и около "Динамо", - рассказал заммэра.

Под крышей обновленного стадиона "Динамо" разместятся открытая футбольная арена и малая многофункциональная - для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тыс. зрительских мест. Под стадионом предусмотрен паркинг более чем на 700 машиномест, торговый центр, а также помещения для музея "Динамо" и технических служб.

Ранее стадион предполагалось сдать к лету, а первый матч на новой арене должен был состояться между сборными России и Турции 5 июня. Однако возникли сложности и сроки сдвинулись.