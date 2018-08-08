Доходный дом с египетскими масками в центре Москвы признан памятником архитектуры

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Доходный дом семьи Бочаровых на Гоголевском бульваре в Москве признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщает в среду официальный сайт мэра Москвы.

"Внешний облик здания сохранился до наших дней без изменений. Оно построено в стиле модерн: между третьим и четвертым этажами можно увидеть лепные египетские мужские маски, а под выступающими эркерами спрятаны большие совы с расправленными крыльями. Доходный дом семьи Бочаровых, построенный в начале XX века на Гоголевском бульваре, признали объектом культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

A post shared by Шеванова Ирина (@irinashevanova) on Sep 10, 2015 at 12:40pm PDT

Отмечается, что дом был построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Льва Кекушева. Четырехэтажное здание выполнено из кирпича, а композиция фасада построена на сочетании вертикальных простенков между окнами, облицованных плиткой кремового цвета.

За свою историю особняк несколько дважды расширялся: в 1904 и 1906 годах. После революции в доме располагались коммунальные квартиры, а начиная с 1990-х - офисы.