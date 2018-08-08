На москвича завели дело за удар в лицо работника дорожной инспекции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Москвичу, ударившему в лицо инспектора Московской административной дорожной инспекции, когда тот потребовал соблюдения правил парковки, грозит пять лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре столицы в среду.

"Преображенская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, "мужчина применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти - инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), находящегося в форменном обмундировании, при исполнении своих должностных обязанностей, пресекающего нарушения правил парковки в Колодезном переулке".

"Из личных неприязненных отношений обвиняемый нанес один удар кулаком в лицо инспектора, пытаясь тем самым воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.