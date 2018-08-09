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Москва

Воробьев примет участие в дебатах кандидатов в губернаторы Подмосковья

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Каждый кандидат в губернаторы Московской области получит возможность дважды принять участие в дебатах на телевидении и в радиоэфире, сообщила заместитель председатель Избирательной комиссии Подмосковья Наталья Земскова.

"Два раза все кандидаты будут участвовать в дебатах. Дебаты распределены по три человека (на телеканале - ИФ)", - сказала Земскова на заседании Мособлизбиркома в Москве.

Согласно графику распределения между кандидатами эфирного времени, дебаты на телеканале "360 Подмосковья" пройдут 13, 20, 27 августа, 3 сентября. 13 августа в дебатах примут участие Игорь Чистюхин, Константин Черемисов и Кирилл Жигарев; 20 августа - Борис Надеждин, Лилия Белова и Андрей Воробьев; 27 августа - Игорь Чистюхин, Константин Черемисов и Андрей Воробьев; 3 сентября - Борис Надеждин, Кирилл Жигарев и Лилия Белова.

Земскова добавила, что в эфире телеканала агитационные ролики всех кандидатов будут транслироваться каждый рабочий день.

Дебаты в радиоэфире "РТВ-Подмосковье" назначены на 20, 22, 27, 29 августа, 3, 5 сентября.

Таким образом, в дебатах будут участвовать все зарегистрированные кандидаты в губернаторы Подмосковья.

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Теги: Московская область, Андрей Воробьев
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