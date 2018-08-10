Двое пострадавших при наезде автобуса в Мытищах оказались в реанимации

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Двое из трех пострадавших в результате наезда автобуса в подмосковных Мытищах госпитализированы и находятся в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения Московской области.

"В результате наезда автобуса на пешеходов в Мытищах пострадало три человека, среди них двое детей. Двое из них были госпитализированы в Мытищинскую городскую клиническую больницу. На данный момент они находятся в реанимации, получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, готовится перевод одной из пациенток в детскую больницу №9 имени Сперанского в Москве. Третья пострадавшая с легкими травмами от госпитализации отказалась.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, по факту ДТП организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 29-летний водитель, управляющий рейсовым автобусом, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на людей, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщалось, ДТП произошло накануне вечером.