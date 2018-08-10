Два участника ультраправого движения "Черный блок" арестованы по делу об экстремизме

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы на два месяца санкционировал арест двух участников националистического движения "Черный блок" Артема Воробьева и Дмитрия Макарова (Спорыхина), обвиняемых в экстремизме.

"По ходатайству следователя в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 октября", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс- секретарь суда Юнона Царева.

Макарову вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ или через сеть "Интернет"), частью 1 статьи 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества), частью 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Воробьеву инкриминируется статья 213 УК РФ (хулиганство) и часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе).

Ранее, суд арестовал лидера движения Владимира Ратникова (Комарницкого).

Ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: УК РФ часть 1 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), часть 1 статьи 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества), часть 3 статьи 212 (Призывы к массовым беспорядкам), а также по двум эпизодам часть 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, не позднее 25 июля 2015 Ратников организовал движение "Черный блок", с участниками которого выкрикивал лозунги экстремистского толка, а также призывал граждан, в том числе и через соцсети, к участию в массовых беспорядках.

Кроме того, утверждает следствие, вместе с Воробьевым в ноябре 2017 года они напали на ЛГБТ-активистов: распылили газ и избили их.

В ходе заседания, следователь заявил, что Воробьев имеет устойчивые связи с националистами Германии и может сбежать в Европу. Туда же по утверждению следствия, намеревался уехать и Макаров. У него уже был куплен билет во Францию.

Никто из обвиняемых своей вины не признает.

12 марта Гагаринский суд Москвы приговорил Комарницкого к 160 часам обязательных работ за размещение признанных экстремистскими песен группы "Коловрат" и "Банда Москвы" в соцсети "ВКонтакте".

Ратников так и не признал своей вины.