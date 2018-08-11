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Москва

Суд в Москве приговорил к 10 годам нигерийского наркоторговца, укусившего полицейского

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Торговец наркотиками из Нигерии, укусивший полицейского за ногу при задержании в Москве, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, в 2015 году нигериец в одном из московских кафе познакомился с 44-летним безработным музыкантом-наркоманом и предложил ему за 400-500 рублей приобретать у него марихуану. В ноябре 2017 года иностранец продал музыканту за 20 тыс. рублей партию марихуаны, а через месяц, при очередной попытке продажи наркотиков нигериец был задержан сотрудниками полиции.

"Оказывая сопротивление полицейским, он применил насилие к старшему оперуполномоченному уголовного розыска, укусив его за голень правой ноги, причинив физическую боль", - отметили в прокуратуре.

Бутырский районный суд признал 28-летнего гражданина Нигерии Ориамаджа Сильвестера Екроса виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сказала Нефедова.

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