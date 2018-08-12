В Москве пресекли деятельность банды, планировавшей нападение на коммерсанта

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали четверых участников банды, планировавших нападение на коммерсанта в Москве, у них изъят большой арсенал, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В начале августа в правоохранительные органы Москвы поступила информация о том, что на территории города действует преступная, разбойничья группа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, поступила информация о готовящемся нападении на коммерсанта, которого преступники планировали отравить сильнодействующим препаратом для получения доступа к его счетам.

В ходе оперативных мероприятий в минувшую субботу был задержан один из участников банды, уроженец Подмосковья 1997 года рождения, который дал признательные показания и раскрыл личности своих подельников, рассказал источник. "Еще три члена банды были задержаны позднее в тот же день в квартире на улице Профсоюзная", - добавил он.

При задержании у них был изъят арсенал оружия и большое количество патронов, в том числе пистолеты, пистолеты-пулеметы, автомат, различное травматическое оружие.

Еще одного члена банды, мужчину 1996 года рождения, разыскивают, добавил источник агентства.