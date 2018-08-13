Главные новости
ЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ миреРоссийские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике КоммунизмаЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями
Москва

86-летний ревнивый москвич едва не зарезал жену и пытался покончить с собой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пожилой москвич на 87-м году жизни на почве ревности попытался убить супругу, а затем и себя, но у него не получилось ни то, ни другое, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, 11 августа 86-летний мужчина, находясь у себя в квартире, расположенной по улице Попутной, в ходе конфликта на почве ревности нанес своей 77-летней супруге множественные удары ножом", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, "будучи уверенным, что он совершил убийство, мужчина скрылся с места происшествия".

"Сразу после этого женщина вызвала бригаду медицинской помощи, врачи которой, оказав первую помощь, доставили ее в больницу", - сказала Иванова.

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

"После покушения на убийство мужчина попытался свести счеты с жизнью. Недалеко от дома в бессознательном состоянии его обнаружили работники ближайшей автозаправки и вызвали скорую помощь, после чего тот был доставлен в медицинское учреждение", - сказала представитель следствия.

Она добавила, что после разрешения врачей следователи смогут допросить подозреваемого.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в МосквеИсточник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в Москве
По версии следствия, девушки заранее планировали и готовили убийствоПодробнее
 Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье летоНовый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето
Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплымиПодробнее
 В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублейВ Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей
Он занимал пост заместитель председателя правления коммерческого банкаПодробнее
 Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
По мнению Сергея Кузнецова, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожанПодробнее
Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"
На месте съемочной площадки планируется построить часть автомобильной дороги Марьино-СаларьевоПодробнее
 Пожарные потушили возгорание в пятиэтажке на западе МосквыПожарные потушили возгорание в пятиэтажке на западе Москвы
По предварительной информации, два человека погиблиПодробнее
 Обыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"Обыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"
Срок следствия по этому делу был ранее продлен до начала сентябряПодробнее
 Звезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском бареЗвезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском баре
Актер получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе перепалки с одним из посетителей клубаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ миреРоссийские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике КоммунизмаЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ миреПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в ШарлотсвиллеВ миреАмериканский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФВ миреСеул и Пхеньян начнут переговоры для подготовки к новому саммиту

В Белом доме собрались наказать экс-помощницу Трампа за записи разговоров на диктофон

Мосгорсуд отказался снять арест с московской квартиры и автомобиля Магомеда Магомедова

В поджоге церкви в Карелии заподозрили подростка-сатаниста

Monsanto обязали выплатить $289 млн штрафа за вызвавший рак гербицид

86-летний ревнивый москвич едва не зарезал жену и пытался покончить с собой

Дерипаска представил окончательный вариант вывода своих компаний из-под санкций

"Коммерсантъ" узнал о планах ВЭБ закрыть украинскую "дочку" Проминвестбанк

Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаЕвро подорожал до 78 рублей Подробнее

С отравлением в спортивном лагере в Дагестане госпитализировали уже 65 человек

Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике

Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всадникеМаксимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублей Подробнее

Иск владельца ACMG к экс-главреду российского Forbes оставили без движения до 23 августа

Индекс РТС утром понедельника обновил минимум с конца августа 2017 года

Fitch повысило рейтинг Греции сразу на две ступени

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек

В России собрались реализовать проект полного восстановления лесов

Суд в Кемерово признал законным снятие ареста со сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru