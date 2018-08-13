86-летний ревнивый москвич едва не зарезал жену и пытался покончить с собой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пожилой москвич на 87-м году жизни на почве ревности попытался убить супругу, а затем и себя, но у него не получилось ни то, ни другое, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, 11 августа 86-летний мужчина, находясь у себя в квартире, расположенной по улице Попутной, в ходе конфликта на почве ревности нанес своей 77-летней супруге множественные удары ножом", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, "будучи уверенным, что он совершил убийство, мужчина скрылся с места происшествия".

"Сразу после этого женщина вызвала бригаду медицинской помощи, врачи которой, оказав первую помощь, доставили ее в больницу", - сказала Иванова.

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

"После покушения на убийство мужчина попытался свести счеты с жизнью. Недалеко от дома в бессознательном состоянии его обнаружили работники ближайшей автозаправки и вызвали скорую помощь, после чего тот был доставлен в медицинское учреждение", - сказала представитель следствия.

Она добавила, что после разрешения врачей следователи смогут допросить подозреваемого.