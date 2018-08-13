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Москва

В Боткинской больнице заявили, что вывезли со складов опасные медицинские отходы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Боткинской больнице удалось организовать ежедневный вывоз опасных медицинских отходов, в настоящее время склады учреждения пусты, сообщил "Интерфаксу" в понедельник главный врач больницы Алексей Яковлев.

"Я признаю, что мы хранили медицинские отходы, но обеззараженные химическим способом и в специально подготовленном помещении. Это не нарушает санитарные нормы", - сказал Яковлев.

Он добавил, что нарушения были допущены только по температуре хранения отходов.

"Но в этом вынужденном положении, когда мы не могли ежедневно вывозить мусор, нам надо было решать проблему функционирования больницы, и с минимальными потерями больница вышла из этого критического состояния. Сейчас мусор вывозится ежедневно, сейчас склады пусты", - подчеркнул Яковлев.

Он добавил, что не исключает ошибок персонала при обращении с отходами и намерен провести служебное расследование.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о выявлении "грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил" при обращении с медицинскими отходами в Боткинской больнице. Яковлев подчеркнул, что претензии управления касаются именно температуры хранения мусора, а также хранения отходов не на площадке, а в заброшенных зданиях.

Как сообщалось, на прошлой неделе издание "Фонтанка.ру" сообщило, что в Боткинской больнице при нарушении санитарных норм хранятся опасные медицинские отходы. СМИ опубликовало фотографии и видео, на котором предположительно медицинские отходы утилизируются с обычным мусором.

Как позже сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной, 1 апреля компания ООО "Медсервис", с которой у Боткинской больницы был заключен договор на вывоз отходов классов "А", "Б", "В", без официального уведомления учреждения частично приостановила вывоз медицинских отходов классов "Б" и "В".

В связи с этим руководство больницы приняло решение с 1 апреля проводить химическую обработку медицинских отходов этих классов опасности, чтобы увеличить возможный срок их хранения.

Также больницей было принято решение самостоятельно транспортировать отходы класса "Б" для обеззараживания на аппаратах "Утилизатор медицинских отходов Sterimed-1" и "Утилизатор медицинских отходов Sterimed Junior", имеющихся на площадях нового медицинского комплекса на Пискаревском проспекте, 49.

"Это позволило переработать эти отходы до категории опасности "А" класса и осуществлять их вывоз на полигоны общего пользования", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что отходы класса "В" после химической обработки на отделениях Боткинской больницы с апреля и до недавнего времени хранились в выведенных из эксплуатации зданиях.

"Такое хранение отходов после химической обработки допускается при наличии охраны и вентиляции", - сказал собеседник.

По его словам, необходимо уточнить, были ли соблюдены больницей все нормы в период хранения отходов. Соответствующую проверку предстоит провести городскому комитету по здравоохранению, а контроль за соблюдением санитарных правил в больнице должен осуществляться Роспотребнадзором.

В аппарате вице-губернатора отметили, что 6 августа Боткинская больница заключила контракт с ООО "ИСТ Сервис" на оказание услуг по вывозу отходов "Б" и "В" класса. В настоящее время компания вывозит отходы на Пискаревский проспект, 49.

Боткинская больница - старейшая инфекционная медицинская клиника Петербурга, исторические корпуса расположены в центре города. Некоторое время назад на Пискаревском проспекте открылся большой современный комплекс. Планируется, что еще один будет построен на юге города.

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