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Москва

Участок голубой ветки московского метро будет закрыт в выходные

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Участок Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт для ремонта 18 и 19 августа, информирует во вторник пресс-служба метрополитена.

"В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут закрыты для пассажиров.

"В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 20 августа, в 5:30", - отметили в пресс-службе .

Во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2.

На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минут, сказали в столичной подземке.

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