Синоптики предупредили о шквалистом ветре и грозах в столице в среду

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Жара, грозовые дожди и усиление ветра прогнозируются в Москве и области в среду, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозу ведомства, в среду днем в столичном регионе ожидается облачная, с прояснениями погода, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха 15 августа в черте города - 27-29 градусов, по области - 30 градусов. Во второй половине дня может выпасть до 6 мм осадков.

В Гидрометцентре напомнили, что в Московском регионе действует "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.