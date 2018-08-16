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Москва

От поваленных ветром деревьев в Москве пострадали четыре человека

Есть обновление от 10:15

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер повалил в столице в среду несколько десятков деревьев, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Скорость ветра в городе местами достигала 17 метров в секунду. В результате падения деревьев за помощью к медикам обратились четыре человека, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Кроме того, по информации источника "Интерфакса", упавшими деревьями в Москве было повреждено несколько автомобилей.

Сильный ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Москву накануне во второй половине дня, в городе местами выпало почти пятая часть августовской нормы осадков.

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