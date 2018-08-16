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Москва

В центре Москвы обнаружили 26 незаконных летних кафе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Большинство нарушений при размещении летних кафе в июле выявлено в Центральном административном округе Москвы, сообщили в четверг в столичной Госинспекции.

"В июле выявлено 43 факта нарушения при размещении сезонных летних кафе: 26 из них были размещены незаконно, (вне схемы размещения), 12 - с увеличением площадных характеристик, пять заведений установлены за пределами границ схемы размещения", - говорится в сообщении.

Как уточняется, больше всего нарушений выявлено в ЦАО - 23. На втором месте - ЗАО (шесть нарушений), на третьем - САО (четыре).

В материалах отмечено, что 14 нарушений уже устранены.

Летние кафе можно размещать в Москве с 1 апреля по 1 ноября. Правовое основание к этому - включение в схему размещения. За нарушение требований к размещению летних кафе предусмотрен штраф для юрлиц до 150 тыс. рублей. В случае неустранения нарушений штрафы могут достигать 300 тыс. рублей.

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